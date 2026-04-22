تبدو من عالم آخر.. أغرب 10 أسماك في العالم (صور)

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 م 22/04/2026
    سمكة الضفدع المخدرة
    سمكة الضفدع
    سمكة الشيطان الأسود
    سمكة الفقاع
    سمكة الأنياب
    سمكة الرأس الشفاف
    سمكة الخفاش ذات الشفاه الحمراء
    سمكة الضفدع المشع

في أعماق المحيطات، حيث الظلام الدامس والضغط الهائل، تعيش مخلوقات لا تشبه أي شيء نعرفه على سطح الأرض.

وبحسب تقارير منشورة على موقعي Aquarium Store Depot وHowStuffWorks، فإن هذه الأسماك طورت أشكالا وقدرات مذهلة للبقاء في بيئات قاسية، ما يجعلها من أغرب الكائنات التي تم تصويرها على الإطلاق

ما هي أغرب الأسماك التي حيرت العلماء؟

1- سمكة الرأس الشفاف

تعد من أكثر الأسماك غرابة، حيث تمتلك رأسا شفافا بالكامل، يمكن من خلاله رؤية عينيها اللتين تتحركان داخل الجمجمة لرصد الفريسة في الظلام.

2- سمكة الشفاه الحمراء

تتميز بشفاه حمراء زاهية تشبه أحمر الشفاه، وتستخدم زعانفها للمشي على قاع البحر بدلا من السباحة، في سلوك غير معتاد .

3- سمكة الفقاعة

تعرف بمظهرها الحزين، لكن شكلها الغريب يظهر فقط عند إخراجها من أعماق البحر بسبب اختلاف الضغط، ما يجعلها تبدو هلامية.

4- سمكة الأنياب

رغم صغر حجمها، تمتلك أسنانا ضخمة وحادة بشكل غير متناسب مع جسمها، ما يمنحها مظهرا مرعبا.

5- سمكة الشيطان الأسود

تعيش في الظلام الدامس وتستخدم ضوءا متوهجا يتدلى من رأسها لجذب الفرائس، وهي واحدة من أكثر الكائنات رعبا في الأعماق.

6- سمكة الأشباح

جسمها شبه شفاف وخال من القشور، وتم تصويرها لأول مرة حية في أعماق سحيقة، ما أثار دهشة العلماء.

7- سمكة المجداف العملاقة

قد يصل طولها إلى أكثر من 10 أمتار، وتعرف بأساطير سمكة يوم القيامة بسبب ظهورها النادر قرب السطح.

8- سمكة الضفدع المشع

تتميز بألوانها الزاهية وشكلها الغريب، وتتحرك بطريقة تشبه المشي بدلا من السباحة.

9- سمكة رأس الخروف الآسيوية

تعرف هذه السمكة المرجانية بمظهرها غير المألوف، بما في ذلك جبهتها المنتفخة ووجهها المسطح. موطنها الأصلي غرب المحيط الهادئ (المياه الساحلية لليابان والصين وشبه الجزيرة الكورية)، ولا تربى هذه السمكة عادة في أحواض السمك.

10- سمكة الضفدع المخدرة

يوجد هذا النوع النادر في مياه إندونيسيا، ويتميز بنمط دوامي من الألوان الزاهية وشكل جسم غريب. يمشي مستخدما زعانف حوضية معدلة، ويعتمد على أسلوب الكمين لاصطياد فرائسه إنه من أكثر الأسماك تنوعا في الألوان وغرابة المعروفة للإنسان.

سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي
حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي

بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا
"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا

