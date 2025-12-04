لحظات رعب.. دب يتجول داخل مركز تجاري في أمريكا "فيديو"

كتب – سيد متولي

عاش زوار أحد أسواق عيد الميلاد في ولاية تينيسي لحظات غير متوقعة تحولت سريعا إلى مشاهد من الذعر، بعدما اقتحم دب أسود بري مركزا تجاريا مزدحما، متجولا بين المتسوقين وعلى مقربة من الأطفال.

وتفاجأ الحاضرون بالدب يسير بهدوء لافت بين أروقة السوق، ويتوقف عند نافورة ليشرب من مياهها، قبل أن يحدق طويلا في زينة الميلاد التي تملأ المكان، فيما التقط العديد من الزوار صورا ومقاطع فيديو للحظة المدهشة، بحسب شبكة "إي بي سي".

وتظهر إحدى اللقطات المنتشرة على مواقع التواصل الحيوان على مسافة قصيرة جداً من العائلات والأطفال، ما أثار حالة من الفزع ودفع الموجودين إلى الابتعاد سريعا تفادياً لأي خطر محتمل.

ولم تسجل أي إصابات بين الزوار، كما لم تعلن السلطات عن الإجراءات التي اتخذتها بعد خروج الدب من المنطقة.

وأكد مسؤولون محليون أن مثل هذه الحوادث ليست غريبة في المناطق القريبة من الغابات، مشددين على أهمية عدم ترك الطعام مكشوفا وتجنب الاقتراب من الحيوانات البرية في حال ظهورها داخل الأحياء السكنية أو التجارية.