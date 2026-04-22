قد يبدو الأرز من أبسط الأطعمة وأكثرها شيوعا، إلا أن بعض أنواعه تكسر هذه القاعدة تماما، حيث يصل سعرها إلى مستويات غير متوقعة، لتتحول من غذاء يومي إلى منتج فاخر يقدم في المناسبات الخاصة فقط.

ما هو أغلى نوع أرز في العالم؟

ووفقا لموقع 18 News، يعتبر أرز "Kinmemai Premium" الياباني من أغلى أنواع الأرز في العالم، يتم إنتاجه بتقنيات خاصة للغاية تضمن الحفاظ على قيمته الغذائية العالية وطعمه الفريد، ما يجعله مختلف تماما عن الأرز التقليدي.

كم يبلغ سعره؟

يصل سعر الكيلو جرام الواحد من هذا الأرز إلى ما يقارب 100 دولار أمريكي، وهو رقم صادم مقارنة بأسعار الأرز العادي الذي يعد من أرخص المواد الغذائية عالميا.

كيف يتم إنتاجه؟

يتم إنتاج هذا الأرز عبر تقنيات تلميع متطورة تحافظ على العناصر الغذائية

زراعة دقيقة في بيئات مراقبة، و اختيار أجود الحبوب يدويا، هذه العملية المعقدة تجعل إنتاجه محدودا جدا، مما يرفع قيمته في الأسواق.

متى ظهر هذا النوع؟

ظهر هذا النوع في اليابان خلال السنوات الأخيرة مع تطور التكنولوجيا الزراعية، حيث سعت الشركات اليابانية إلى تقديم منتج يجمع بين الجودة الفائقة والفوائد الصحية العالية.