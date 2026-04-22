إعلان

الكيلو بـ100 دولار.. ما قصة أغلى أرز في العالم؟

كتب : أسماء العمدة

06:00 م 22/04/2026

الأرز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قد يبدو الأرز من أبسط الأطعمة وأكثرها شيوعا، إلا أن بعض أنواعه تكسر هذه القاعدة تماما، حيث يصل سعرها إلى مستويات غير متوقعة، لتتحول من غذاء يومي إلى منتج فاخر يقدم في المناسبات الخاصة فقط.

ما هو أغلى نوع أرز في العالم؟

ووفقا لموقع 18 News، يعتبر أرز "Kinmemai Premium" الياباني من أغلى أنواع الأرز في العالم، يتم إنتاجه بتقنيات خاصة للغاية تضمن الحفاظ على قيمته الغذائية العالية وطعمه الفريد، ما يجعله مختلف تماما عن الأرز التقليدي.

كم يبلغ سعره؟

يصل سعر الكيلو جرام الواحد من هذا الأرز إلى ما يقارب 100 دولار أمريكي، وهو رقم صادم مقارنة بأسعار الأرز العادي الذي يعد من أرخص المواد الغذائية عالميا.

كيف يتم إنتاجه؟

يتم إنتاج هذا الأرز عبر تقنيات تلميع متطورة تحافظ على العناصر الغذائية

زراعة دقيقة في بيئات مراقبة، و اختيار أجود الحبوب يدويا، هذه العملية المعقدة تجعل إنتاجه محدودا جدا، مما يرفع قيمته في الأسواق.

متى ظهر هذا النوع؟

ظهر هذا النوع في اليابان خلال السنوات الأخيرة مع تطور التكنولوجيا الزراعية، حيث سعت الشركات اليابانية إلى تقديم منتج يجمع بين الجودة الفائقة والفوائد الصحية العالية.

اقرأ أيضا:

لحظات رعب.. دب يتجول داخل مركز تجاري في أمريكا "فيديو"

حفل عيد ميلاد يتحول إلى معركة.. لن تتوقع ما حدث

صدمة ليلة العمر.. حماة تنتزع ذهب العروسة في حفل الزفاف بالقوة (فيديو)

الأرز منوعات ارز ياباني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
حوادث وقضايا

لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
أخبار البنوك

تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
اقتصاد

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
أخبار السيارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟