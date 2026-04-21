تستخدم العديد من المطاعم في الصين تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة تناول الطعام.

لماذا يقوم الروبوت بفحص وجوه وألسنة الزبائن؟

انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المطاعم في مدينة هانغتشو والذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يقوم بفحص وجوه وألسنة زبائن المطعم لاقتراح الوجبات المناسبة لهم، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

كيف يحدد الذكاء الاصطناعي الأطباق في مطعم "24 جي تشي"؟

يقدم نظام الذكاء الاصطناعي في مطعم 24 جي تشي للروبوتات بمنطقة شي هو توصيات للأطباق اعتمادا على لون البشرة وخصائص اللسان.

لكن هذا النظام واجه انتقادات بسبب اعتماده المفرط على الروبوتات وما قد يسببه من زيادة معدلات البطالة.

كيف يعمل نظام الاستشارة بالذكاء الاصطناعي قبل تقديم الطلب؟



قبل تلقي الطلب يقوم نظام الاستشارة المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحليل المؤشرات البصرية مثل لون الوجه وطبقة اللسان، ويعد تقريرا عن نمط حياة العميل ثم يقترح النظام من قائمة الطعام التي تتناسب مع بنية جسم العميل، موجها إياه نحو وجبات تعتبر مناسبة لصحته.

ما المهام التي تتولاها الروبوتات داخل المطبخ؟

من لحظة طلب الطعام وحتى تقديمه مرورا بعمليات الطهي والتنظيف، تتولى 8 روبوتات تنفيذ معظم المهام داخل المطبخ.

وهذه الروبوتات تتحمل ما يقارب 60% من إجمالي عبء العمل الذي كان يقوم به عمال المطبخ.

كيف تغير عمل الطهاة بعد إدخال الروبوتات في المطعم؟

قال الطباخ في مطعم مادايونهي في مقاطعة جونغشو: "كان هناك ضغط عمل كبير خلال ساعات الذروة، لكن منذ أن بدأوا باستخدام الروبوتات، أصبح عمله الآن يتضمن تشغيل اثنين منها.

أضاف: "لذلك يمكنني التركيز على فحص جودة المواد الخام، وابتكار أطباق جديدة وإدارة المطبخ".

كيف يمكن الحفاظ على جودة الطعم باستخدام الروبوتات؟

أشار: "لا يختلف طعم الأطباق عن تلك التي يعدها البشر، فهي ليست مالحة ولا دهنية، كما أن أسعار الطعام منخفضة".

كيف انقسمت آراء رواد مواقع التواصل حول مطاعم الذكاء الاصطناعي؟

أصبحت مطاعم الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي شائعة في الصين، لكنها أثارت انقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت إحدى مستخدمي الإنترنت: "رائع، إذا لن أحتاج إلى تعلم الطبخ لعائلتي في المستقبل".

وكتب مستخدم آخر: "من المحزن أن التكنولوجيا المتقدمة تستحوذ على وظائف العمال من القاعدة الشعبية".

