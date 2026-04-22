حرب إيران.. "البنتاجون" يعلن إصابة 400 جندي أمريكي ومقتل 13 آخرين

كتب : مصطفى الشاعر

08:59 م 22/04/2026

البنتاجون

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، عن تحديث جديد لقائمة خسائرها البشرية ضمن عملية "الغضب الملحمي"، وهو الاسم الذي تُطلقه واشنطن على حربها الدائرة مع إيران، كاشفة عن إصابة المئات من جنودها.

توزيع الإصابات بين أفرع الجيش

بحسب البيانات الصادرة عن نظام تحليل الخسائر التابع للدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، بلغت حصيلة المصابين 400 جندي، نال "الجيش" النصيب الأكبر منها بـ 271 إصابة.

وتوزعت بقية الإصابات على النحو التالي: 64 في البحرية، 46 في سلاح الجو، و19 من قوات مشاة البحرية "المارينز"، فيما أشارت البيانات إلى أن 349 من إجمالي المصابين هم من الرجال، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

القتلى في المراحل الأولى

على صعيد الوفيات، سجلت العملية مقتل 13 جنديا أمريكيا حتى الآن، أوضح البنتاجون أن جميعهم سقطوا في المراحل الأولى من اندلاع الحرب، وينتمون حصرا إلى صفوف الجيش وسلاح الجو، دون تسجيل حالات وفاة جديدة في الفترات الأخيرة من المواجهات.

ومع استمرار تحديث بيانات نظام تحليل الخسائر، تُبرز هذه الأرقام التكلفة البشرية المتزايدة لعملية "الغضب الملحمي"، وهو ما يضع إدارة ترامب أمام ضغوط متنامية لتبرير استمرار المواجهات في ظل سقوط قتلى وجرحى من كافة أفرع القوات المسلحة الأمريكية.

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور
أجواء حارة خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس
توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل
"الإيرانيون يستغلون ترامب كأحمق".. وول ستريت جورنال تثير غضب الرئيس الأمريكي
