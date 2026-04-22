أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، عن تحديث جديد لقائمة خسائرها البشرية ضمن عملية "الغضب الملحمي"، وهو الاسم الذي تُطلقه واشنطن على حربها الدائرة مع إيران، كاشفة عن إصابة المئات من جنودها.

توزيع الإصابات بين أفرع الجيش

بحسب البيانات الصادرة عن نظام تحليل الخسائر التابع للدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، بلغت حصيلة المصابين 400 جندي، نال "الجيش" النصيب الأكبر منها بـ 271 إصابة.

وتوزعت بقية الإصابات على النحو التالي: 64 في البحرية، 46 في سلاح الجو، و19 من قوات مشاة البحرية "المارينز"، فيما أشارت البيانات إلى أن 349 من إجمالي المصابين هم من الرجال، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

القتلى في المراحل الأولى

على صعيد الوفيات، سجلت العملية مقتل 13 جنديا أمريكيا حتى الآن، أوضح البنتاجون أن جميعهم سقطوا في المراحل الأولى من اندلاع الحرب، وينتمون حصرا إلى صفوف الجيش وسلاح الجو، دون تسجيل حالات وفاة جديدة في الفترات الأخيرة من المواجهات.

ومع استمرار تحديث بيانات نظام تحليل الخسائر، تُبرز هذه الأرقام التكلفة البشرية المتزايدة لعملية "الغضب الملحمي"، وهو ما يضع إدارة ترامب أمام ضغوط متنامية لتبرير استمرار المواجهات في ظل سقوط قتلى وجرحى من كافة أفرع القوات المسلحة الأمريكية.