حفل عيد ميلاد يتحول إلى معركة.. لن تتوقع ما حدث

كتب – سيد متولي

شهدت مدينة ستوكتون في ولاية كاليفورنيا حادثة مفجعة، بعدما تحول حفل عيد ميلاد للأطفال داخل إحدى قاعات المناسبات إلى ساحة لإطلاق نار جماعي أودى بحياة أربعة أشخاص، ثلاثة منهم أطفال، وأصاب 15 آخرين.

وأفادت شرطة مقاطعة سان جواكين، أن أعمار الضحايا تراوحت بين 8 و9 و14 و21 عاماً، بينما نقل طفل يبلغ 9 سنوات إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال أحد الجرحى في حالة حرجة.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق في بداياته، غير أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان مقصوداً ومخططاً له، وأن فرق التحقيق تواصل جمع الأدلة واستجواب الشهود لتحديد هوية الجناة، بحسب موقع بيبول.

وفي تعليقه على المأساة، قال نائب رئيس البلدية جيسون لي عبر مواقع التواصل إن قلبه "مثقل بما يفوق الوصف"، مؤكدا أن "عيد ميلاد للأطفال لا ينبغي أن ينتهي بهذا الشكل المروع"، ومشيرا إلى متابعته الحثيثة لتطورات التحقيق ودعمه للعائلات المنكوبة.

كما عبرت رئيسة بلدية ستوكتون، كريستينا فوجازي، عن حزنها العميق، قائلة إنها لم تستطع النوم بسبب ما تعرضت له العائلات وما شاهده الأطفال من مشاهد صادمة لا تُحتمل.

وأعلنت فوجازي عن مكافأة بقيمة 25 ألف دولار لأي معلومة تقود للقبض على المهاجمين، بدعم من "كرايم ستوبرز" وعضو المجلس البلدي مارييلا بونس.