الرقم 13 من أكثر الأرقام التي ارتبطت بالتشاؤم لدى الكثير من الأشخاص، إذ يربطه البعض بسوء الحظ، لكن هل تساءلت يوما ما السبب وراء هذا الاعتقاد وانتشاره بهذا الشكل؟

في هذا السياق، أشار الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إلى أن الرقم 13 من أكثر الأرقام إثارة للجدل في ثقافات متعددة حول العالم، حيث يرتبط لدى كثيرين بالتشاؤم والخوف دون سبب منطقي واضح.

كيف تحول الرقم 13 إلى رمز للخوف؟

مع مرور الزمن، ترسخت في عدد من المجتمعات صورة سلبية حول الرقم 13، حتى بدأ الكثير من الأشخاص يُنظر إليه على أنه رمز لسوء الحظ، ولم يعد هذا الاعتقاد مجرد فكرة شعبية متوارثة، بل تطور لدى بعض الأشخاص إلى حالة نفسية تُعرف باسم "رهاب الرقم 13"، وهي نوع من اضطرابات القلق التي تقوم على الخوف غير المبرر من هذا الرقم.

هل يوجد اضطراب نفسي مرتبط بالخوف من الرقم 13؟

في بعض الحالات الشديدة، يصل الخوف من الرقم 13 إلى اضطراب نفسي يُعرف علميا باسم "تريسكايديكافوبيا"، حيث يعاني المصاب من قلق وتوتر شديدين عند رؤية الرقم أو التعامل معه، ويتجنب مواقف أو أماكن مرتبطة به.

كيف ينعكس هذا الخوف على الحياة اليومية؟

يؤثر هذا النوع من الرهاب على سلوك بعض الأفراد والمؤسسات، إذ يتم تجنب استخدام الرقم 13 في ترقيم الطوابق في الفنادق والمباني، أو الامتناع عن عقد صفقات أو اتخاذ قرارات في أيام يُعتقد أنها "مشؤومة"، مثل يوم الجمعة 13.

ما مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم؟

تشير بعض الدراسات إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يتأثرون بدرجات متفاوتة من الخوف المرتبط بالرقم 13، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تنتشر معتقدات شعبية تربط هذا الرقم بالحظ السيئ، ما أدى إلى ترسيخ هذه الفكرة عبر الأجيال.

هل أصبح التشاؤم من الرقم 13 حقيقة أم مجرد اعتقاد ثقافي؟

رغم عدم وجود أي أدلة علمية تؤكد ارتباط الرقم 13 بسوء الحظ، فإن تأثيره النفسي ما زال مؤثرا بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى تراكمات تاريخية، إضافة إلى ما قدمته الأفلام والقصص من صور سلبية أسهمت في ترسيخ صورته كرمز للتشاؤم في الوعي الجمعي لدى كثير من المجتمعات.

