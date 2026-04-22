استقبل اللواء هانى رشاد محافظ السويس السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والمهندسة مني سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، لبحث دعم وتعزيز التعاون وزيادة فرص الاستثمار داخل السويس.

وتأتي الزيارة في إطار افتتاح محافظ السويس، مصنع بالمنطقة الحرة بالأدبية متخصص في تصنيع المكملات الغذائية لعلاج سوء التغذية لدى الأطفال، والمقام بالمنطقة الحرة بالأدبية.

وأكد المحافظ على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وحرص الجهاز التنفيذي على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي، خاصة في القطاعات التنموية والخدمية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على أرض السويس.

وأعرب السفير الفرنسي عن سعادته بزيارة محافظة السويس، مشيدًا بمكانتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي المتميز، خاصة ارتباطها بمحور قناة السويس، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.ذ

وأشار إلى وجود عدد من المصانع الفرنسية العاملة داخل المحافظة، والتي تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، من بينها مشروعات تعمل في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف السفير إلى تطلع بلاده إلى زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية خلال الفترة المقبلة، ودراسة إنشاء منطقة صناعية فرنسية متكاملة على غرار المناطق الصناعية الدولية بأقليم قناة السويس.

واستعرض محافظ السويس أبرز جهود المحافظة في مختلف القطاعات، إلى جانب التركيز على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تأهيل الشباب لسوق العمل منذ المراحل المبكرة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون في دعم المشروعات التنموية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة أبناء السويس.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ السويس والسفير الفرنسي الدروع والهدايا التذكارية، تعبيرًا عن تقديرهما المتبادل، وتأكيدًا على استمرار التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.