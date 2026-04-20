في واقعة غريبة، شجع الفنان كلتشر ماشارو المقيم في أمستردام الناس على تناول التراب، وأثناء عمله كمصور طور الفنان المعروف بممارسته للجيوفاجيا وهي عادة تناول المواد الترابية مثل الطين أو التربة.

كيف يتحول الطين من مادة ترابية إلى ظاهرة ثقافية؟

بينما كان كلتشر يستكشف رغباته، اكتشف عالما غريبا؛ حيث كان هناك العديد من الأشخاص على فيسبوك يتبادلون الطين لتناوله، وبعض المطاعم في اليابان تستخدمه كمكون في أطباقها.

وهذا يوضح كيف يمكن للأشياء البسيطة مثل الطين أن تصبح جزءا من ثقافة الناس وفضولهم، وفقا لـ "euronews".

هل تناول التراب أكثر شيوعا؟

رغم أن أكل التراب غالبا ما يرتبط بالتقاليد الثقافية أو باضطراب الأكل المعروف باسم بيكا، إلا أن هذه الممارسة أكثر انتشارا مما يعتقده معظم الأشخاص.

كيف يمكن تحويل التربة إلى تجربة فنية وعلمية؟

في عام 2017، أسس ماشارو متحف الأرض الصالحة للأكل وهو مشروع متنقل يمزج بين خلفيتها العلمية والفنية.

ويعرض المتحف أكثر من 600 نوع من التربة الصالحة للأكل من 44 دولة حول العالم.

ماذا يتعلم الناس من تجربة تناول التراب؟

يشمل متحف الأرض الصالحة للأكل تفاعلات مع علماء التربة وأحيانا مع مهندسي الكيمياء وعلماء الأنثروبولوجيا.

لكن الجزء الأهم هو تجارب الناس في تناول التراب، حيث يشارك الزوار هذه التجارب مباشرة مع الجمهور، مما يخلق تجربة تعليمية وتفاعلية فريدة.

كيف يربط المشروع بين الفن والوعي البيئي؟

تكريما ليوم الأرض، يتواجد مشروع متحف الأرض الصالحة للأكل حاليا في سومرست هاوس بلندن.

يتزامن عرضه مع مجموعة من ورش العمل والمحادثات التي تناقش أبرز الحلول لتغير المناخ، مما يربط بين الفن والوعي البيئي بطريقة تفاعلية.

كيف يتحول التراب إلى تجربة حسية مباشرة؟

داخل المعرض تصطف مئات الجرارات الصغيرة المليئة بمواد تشبه التراب على رفوف الجدار، وقد جمعت هذه المواد من جميع أنحاء العالم.

وبجانبها توجد طاولة تذوق جماعية طويلة، حيث يمكن للزوار تجربة ملعقة من التراب بأنفسهم، مما يجعل المعرض تجربة حسية مباشرة وتفاعلية.

بالرغم من أن الكثيرين قد يشعرون بالغثيان عند التفكير في تناول التراب، إلا أن ممارسة أكل التراب تعود إلى ملايين السنين.

هل تناول التراب آمن دائما؟

رغم أن عينات التراب في معرض سومرست هاوس تم اختبارها للتأكد من سلامتها، يحمل تناول التربة خاصة مباشرة من الأرض مخاطر صحية محتملة، مثل العدوى البكتيرية أو الطفيلية، لذلك يجب الحذر.

يمكن أن تحتوي الأرض على ملوثات وكائنات دقيقة، وهي ليست جيدة لجسم الإنسان.

هل هناك نتائج سيئة من جلسات التذوق الخاصة بهم؟

نعم، شعر الكثير من الناس بالغثيان والإسهال والقيء والتسمم الغذائي.

لماذا تنشأ الرغبة الشديدة في التراب؟

اضطراب بيكا

إذا كنت تعاني من اضطراب بيكا، وهو اضطراب في الأكل يجعلك تشتهي مجموعة متنوعة من المواد غير الغذائية، فقد تشعر برغبة شديدة في أكل التراب، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

ممارسات ثقافية غريبة

يعتقد البعض أن أكل التراب أو الطين يمكن أن يسهم في تحسين مشكلات المعدة ونضارة البشرة وتخفيف آلام الدورة الشهرية والوقاية من الأمراض أو علاجها عن طريق امتصاص السموم.

ما هي المخاطر الصحية لتناول التراب؟

-فقر الدم.

-دخول الطفيليات والبكتيريا والمعادن الثقيلة إلى الجسم.

-الإمساك.

-انسداد معوي.

-زيادة خطر الإصابة بالسموم والأمراض المنقولة بالغذاء مثل الليستيريا.

