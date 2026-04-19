من بائع متجول لـ تريند عالمي.. قصة شاب خطف قلوب السياح في تركيا

لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة

في أعماق البحار والأنهار، تعيش كائنات قد تبدو هادئة من الخارج، لكنها تحمل سموما أو سلوكيات قد تكون قاتلة للإنسان. وبين هذه الكائنات، تبرز مجموعة من الأسماك التي صنفت ضمن الأخطر عالميا، بسبب قدرتها على التسبب في إصابات خطيرة أو حتى الموت.

في هذا التقرير، نستعرض أخطر 5 أسماك في العالم، وفقا لما ورد عبر صحيفة، timesofindia.

سمكة "مصاص الدماء" (الكانديرو)

تعرف علميا باسم Candiru، وتعيش في نهر الأمازون، وهي صغيرة الحجم لكنها اكتسبت شهرة مرعبة، وتتغذى على دم الأسماك الأخرى، تدخل إلى خياشيم الأسماك وتلتصق بها

متى تكون خطيرة؟

في المياه العذبة، خاصة في الأمازون، عند السباحة دون حماية

هل تشكل خطرا على الإنسان؟

الحالات نادرة جدا، لكن يقال إنها قد تدخل جسم الإنسان في ظروف معينة، ما يجعلها من أكثر الأسماك إثارة للجدل والخوف.

سمكة الحجر (Stonefish)

تعد أخطر سمكة سامة في العالم، وتعيش في المياه الضحلة بالمحيطين الهندي والهادئ.

كيف تهاجم؟

لا تهاجم مباشرة، تفرز السم عند الضغط عليها أو الدوس فوقها.

لماذا هي خطيرة؟

تمتلك أشواكا سامة، السم قد يسبب شللا أو وفاة خلال ساعات

متى تكثر الإصابات؟

أثناء السباحة أو المشي على الشواطئ الصخرية

سمكة القرش

أشهر مفترسات البحار، وتضم مئات الأنواع، لكن القليل منها فقط يشكل خطرا على الإنسان.

كيف تهاجم؟

تعتمد على حاسة الشم القوية، تهاجم غالبا بدافع الفضول أو الخطأ

هل هي خطيرة فعلا؟

الهجمات نادرة مقارنة بما يشاع، لكن بعض الأنواع مثل القرش الأبيض قد تكون قاتلة

سمكة البيرانا

تعيش في أنهار أمريكا الجنوبية، وتشتهر بأسنانها الحادة.

لماذا تعد خطيرة؟

تمتلك أسنانا كالموس، تتحرك في مجموعات

متى تهاجم؟

عند الشعور بالجوع، أو وجود دم في الماء

هل تهاجم البشر؟

نادرا، وغالبا في حالات الجوع الشديد أو الاستفزاز.

سمكة الفوغو

سمكة يابانية شهيرة، تعتبر من أخطر الأطعمة في العالم.

لماذا هي خطيرة؟

تحتوي على سم تيترودوتوكسين، سم أقوى من السيانيد

كيف تسبب الخطر؟

عند تناولها بشكل غير صحيح، تحتاج إلى طهاة مرخصين في اليابان

هل يمكن النجاة من سمها؟

في حالات كثيرة، يؤدي التسمم إلى الوفاة خلال ساعات.

