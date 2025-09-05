"مش هتخطر على بالك".. 5 حقائق غير متوقعة عن الخيول

كتب- أحمد الضبع:

تظل الخيول رمزا للقوة والسرعة في الثقافة الإنسانية، لكنها في الحقيقة تحمل من الصفات والسلوكيات ما قد يدهشك عند معرفته.

وبينما يزداد الاهتمام عالميا بسلوكيات الحيوانات وعلاقتها بالبشر، تكشف دراسات وتجارب عملية أن الخيول أكثر حساسية وذكاء مما نتوقع.

وفي هذا التقرير، يرصد "مصراوي" 5 حقائق غير شائعة عن هذا الحيوان الذي رافق الإنسان عبر العصور، وفقا لموقع "تايمز أوف أنديا".

1- تمشي بعد الولادة بساعات قليلة

على عكس كثير من الحيوانات، يستطيع المهر الصغير الوقوف والمشي خلال ساعة أو ساعتين فقط من ولادته، بينما هذه القدرة السريعة شرط أساسي للبقاء، إذ تساعده على البقاء بجانب القطيع منذ اللحظة الأولى.

2- معدتها لا تحتمل الوجبات الكبيرة

رغم حجمها الضخم، فإن معدة الحصان صغيرة نسبيا، وهو ما يجعله بحاجة إلى تناول كميات صغيرة من الطعام بشكل متواصل على مدار اليوم.

كما أن الانقطاع الطويل عن الأكل أو الاعتماد على وجبات كبيرة متباعدة، قد يؤدي إلى مشاكل هضمية خطيرة للخيول مثل المغص.

3- ذاكرة قوية

يمتلك الحصان قدرة استثنائية على تذكر المواقف والأشخاص، سواء كانت تجارب إيجابية أو سلبية، فالمعاملة الطيبة تولد لديه ثقة تدوم طويلا، بينما تترك التجارب السيئة أثرا يجعله متحفظا أو قلقا لفترات ممتدة.

4- لغة الجسد أهم من الأصوات

رغم أن الخيول ليست كثيرة الأصوات، فإنها لا تتوقف عن التواصل، مثل حركة الأذنين، واهتزاز الذيل، أو حتى طريقة الوقوف، جميعها إشارات تعبر عن مشاعرها وموقفها من الموقف المحيط، لذا فإن فهم هذه الإشارات هو الطريق لبناء علاقة قائمة على الثقة معها.

5- أقرب للبشر مما نتخيل

تظهر الدراسات أن الخيول لا تقتصر أهميتها على دورها التاريخي في التنقل والزراعة، بل تتمتع بقدرة على تكوين روابط عاطفية عميقة مع البشر، تجعلها واحدة من أكثر الحيوانات قربًا للإنسان على مدى قرون.

