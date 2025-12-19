كادت لحظات من الفضول والمغامرة أن تنتهي بمأساة، بعدما وثق سائح بريطاني تجربة مرعبة أثناء سباحته في الفلبين، دون أن يدرك أنه كان على بعد خطوة واحدة من الموت.

وخلال السباحة، أمسك البريطاني آندي ماكونيل أخطبوطا صغير الحجم وذو ألوان زاهية، محاولا الإمساك به كلما حاول الهروب، قبل أن يكتشف لاحقا أنه من أخطر الكائنات البحرية في العالم.

وظهر ماكونيل في الفيديو المتداول وهو يحمل الأخطبوط ويقول: "لم أره من قبل"، في تعبير واضح عن فضوله وعدم معرفته بخطورة ما بين يديه.

وانتشر المقطع على نطاق واسع بعد أن شاركه الصحفي كولين روج عبر منصة "إكس"، معلقا: "رجل بريطاني يبدأ باللعب دون علمه مع أخطر أخطبوط في العالم أثناء عطلته في الفلبين".

وسرعان ما تعرف خبراء ومتابعون على الكائن البحري، مؤكدين أنه الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء، أحد أكثر الكائنات البحرية سمية على الإطلاق.

ووفقا للمعهد الأسترالي لعلوم البحار، فإن الحلقات الزرقاء الزاهية لا تظهر إلا عندما يكون الأخطبوط في حالة توتر واستعداد لإطلاق سمه القاتل المعروف باسم التترودوتوكسين.

ويعد هذا السم شديد الخطورة، إذ تفوق قوته سم السيانيد بنحو ألف مرة، ويؤدي إلى شلل العضلات الإرادية، ما يجعل الضحية واعيا بالكامل لكنه غير قادر على الحركة أو التنفس، في غياب أي ترياق معروف.

واعترف ماكونيل لاحقا بأنه لم يدرك حجم الخطر إلا بعد انتشار الفيديو، قائلا: "السفر منفردا على بعد 11 ألف كيلومتر من المنزل ينطوي دائما على مخاطر، لكن ما حدث لي كان مختلفا تماما، لم أكن أعلم شيئا عن هذا الكائن".

وأضاف: "اتضح أنه الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء، المعروف لدى الأستراليين وغيرهم بأنه من أكثر الحيوانات سمية في العالم".

ويشدد الخبراء على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الحياة البحرية، مؤكدين أن المخلوقات الصغيرة والجميلة قد تحمل أخطارا قاتلة، وينصحون دائما بمراقبة الكائنات البحرية من مسافة آمنة دون لمسها أو العبث بها.

NEW: British man unknowingly starts playing with the world's deadliest octopus while vacationing in the Philippines.



The man filmed himself handling a blue-ringed octopus, which can paralyze its victim by blocking nerve transmission.



According to the National Library of… pic.twitter.com/4MvUFD5FL8 — Collin Rugg (@CollinRugg) December 16, 2025

