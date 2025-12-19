مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

3 تغييرات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب-مراسل مصراوي:

02:32 م 19/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (11) (1)
  • عرض 11 صورة
    الاهلي
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (15)
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (11)
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (16)
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (13)
  • عرض 11 صورة
    النادي الأهلي (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويجري الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، 3 تغييرات على تشكيل الفريق عن المباراة السابقة ضد إنبي، إذ يدفع بالثلاثي أشرف داري وحسين الشحات ومحمد شريف، بدلا من مصطفى العش وأليو ديانج وجراديشار.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال - أشرف داري - بيكهام - محمد شكري

خط الوسط: أحمد كوكا - أحمد رضا - طاهر محمد طاهر - محمد عبدالله - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف

اقرأ أيضًا:

مصري.. من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية؟

كأس الأمم الأفريقية.. لاعبان مصريان يهيمنان على سجل البطولات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة