3 تغييرات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويجري الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، 3 تغييرات على تشكيل الفريق عن المباراة السابقة ضد إنبي، إذ يدفع بالثلاثي أشرف داري وحسين الشحات ومحمد شريف، بدلا من مصطفى العش وأليو ديانج وجراديشار.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال - أشرف داري - بيكهام - محمد شكري

خط الوسط: أحمد كوكا - أحمد رضا - طاهر محمد طاهر - محمد عبدالله - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف

