لتجنب الحوادث المنزلية.؟ نصائح لاستخدام سخان الماء بأمان في الشتاء

كتبت- شيماء مرسي

02:00 م 19/12/2025

سخانات المياه

سخان الماء من الأجهزة الأساسية في المنزل، إلا أنه يجب الالتزام بإجراءات السلامة عند استخدامه، خاصة مع تكرار الحوادث خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يلي، نقدم لكم مجموعة من النصائح لتجنب الحوادث وضمان تشغيل سخان الماء بكفاءة وأمان، وفقا لـ "indiatvnews".

تجنب تشغيل السخان لفترة طويلة جدا

ترك السخان يعمل لفترات طويلة قد يؤدي إلى هدر الكهرباء وزيادة خطر ارتفاع درجة الحرارة واحتمالية حدوث انفجارات، لذا يجب إيقافه بعد الانتهاء من استخدامه.

غلق السخان أثناء الاستحمام

يجب غلق سخان الماء أثناء الاستخدام، لن ذلك قد يسبب حدوث تقلبات كهربائية.

شراء السخانات من العلامات التجارية المعتمدة فقط

عند شراء سخان مياه جديد، ينصح باختيار منتجات من علامات تجارية معتمدة، كما أن الأنواع الرديئة عرضة للتلف والحوادث.

فحص سخان الماء قبل الاستخدام

يجب إجراء فحص شامل للتوصيلات الكهربائية والتأكد من أن الجهاز يسخن الماء ضمن الحدود الآمنة، والتي ينبغي أن تتراوح بين 45 و50 درجة مئوية، قبل استخدامه لأول مرة هذا الشتاء.

