أغرب وسيلة تنقل.. قطار يمر وسط ناطحة سحاب في الصين

مدينة شنغهاي الصينية، المركز المالي العملاق الذي يعيش فيه نحو 25 مليون نسمة، تقدم تجربة فريدة لمحبي السفر والمغامرة، فهناك تمر شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، والأكبر في العالم، وسط ناطحات السحاب مرورا بالأرياف عبر محطات منتظمة، وكل ذلك في أقل من 3 ساعات.

تمتلك المدينة قطارا فائق السرعة يطلق عليه "الطلقة" يتيح السفر عبر محطات مخططة تمر عبر المناطق السياحية، وفقا لشبكة CNN.

المحطة الأولى: "The Stage"

تتيح منصة المراقبة الحديثة، التي كانت مهبطًا للطائرات سابقًا، إطلالة بانورامية على ناطحات السحاب في شنغهاي.

تقع على ارتفاع 320 مترًا في أطول مبنى على الضفة الغربية لنهر "هوانغبو"، لتوفر تجربة فريدة من نوعها لعشاق التصوير ومتابعي المشاهد المستقبلية للمدينة.

المحطة الثانية: "The Bund"

تمثل امتدادًا للضفة الغربية للنهر، وتضم 52 مبنى تاريخيًا يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين، ويبرز فيها التنوع المعماري بين الكلاسيكية الجديدة والقوطية، بُنيت على يد البنوك والشركات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

المحطة الثالثة: البلدة القديمة

تُظهر العمارة الصينية التقليدية وتعد رمزًا لشنغهاي الأصلية، كما تعتبر مقصدًا سياحيًا خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة لعرض الفوانيس المبهر.

بعد مرور القطار في تلك المحطات يصل إلى المقاطعات الريفية، التي تعكس الحياة الصينية البسيطة ومنها:

مقاطعة وويوان

تجسد القرية صورة الصين التقليدية مع حقول متدرجة وقرى وسط الجبال الخضراء، وتبعد نحو ساعتين و44 دقيقة بالقطار السريع عن شنغهاي. تشتهر وويوان بتاريخها الذي يمتد 1,200 عام، وبأزهار بذور اللفت الصفراء والمنازل العائلية القديمة.

فندق "سكايويلز"

يقع في قرية "يان"، مبنى تاريخي يعود إلى نحو 300 عام، يجمع بين الطراز الكلاسيكي المحلي وتجربة الإقامة السياحية الفريدة.

قرية "هوانغلينغ"

تشتهر بتاريخها العريق وتعد مقصدًا للسياح الصينيين للتمتع بالمناظر الطبيعية والتاريخية، مع إمكانية الوصول إلى المدن القريبة مثل سوتشو وهانغتشو خلال رحلة قصيرة بالقطار السريع.

كيفية حجز تذاكر القطارات في الصين

يمكن للمسافرين شراء التذاكر مباشرة من المحطات باستخدام جواز السفر، أو عبر تطبيق "Railway 12306" المتاح باللغة الإنجليزية، إذ يتم ربط التذاكر بالهوية أو جواز السفر لضمان الدخول إلى المحطة بسلاسة.

