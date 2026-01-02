كتبت- أسماء مرسي:

في العام الجديد، يزداد اهتمام الكثير من الأشخاص بمعرفة حظوظهم العاطفية وما يخبئه لهم المستقبل من فرص وتحديات.

وفي هذا الإطار، كشفت خبيرة الأبراج وفاء حامد عن البرج الذي من المتوقع أن يعيش أجمل قصة حب في 2026.

برج الميزان على موعد مع أجمل قصة حب في 2026

أوضحت خبيرة الأبراج وفاء حامد، خلال استضافتها في برنامج "حكاية جديدة"، المُذاع على قناة "النهار"، أن مواليد برج الميزان على موعد مع قصة حب مميزة في عام 2026، تكون من أبرز التحولات العاطفية في حياتهم.

شرط النجاح.. عدم التردد

أكدت خبيرة الأبراج أن نجاح مواليد الميزان في علاقاتهم العاطفية يعتمد على قدرتهم على الحسم واتخاذ القرار في الوقت المناسب، محذرة من أن التردد يضيع عليهم الفرص ويستهلك طاقتهم.

وأضافت أن الشخص الذي يتخذ قراراته بثقة يكون ناجحا، بينما يؤدي التردد إلى الفشل في مجالات مختلفة، سواء على الصعيد المهني، المالي، العاطفي، أو الدراسي.

طيبة القلب تعيق القرار

ولفتت "وفاء" إلى أن مواليد برج الميزان يتمتعون بطيبة زائدة، خاصة في العلاقات العاطفية، وهو ما يجعلهم أحيانا غير قادرين على الحسم واتخاذ القرار المناسب، رغم وضوح الفرص أمامهم.

