قبل أيام من مواجهة مصر.. ضربتان قويتان تهددان صفوف منتخب بنين

كتب : نهي خورشيد

05:59 م 02/01/2026
كتب - نهى خورشيد

تلقى منتخب بنين ضربة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد تعرض القائد ستيف مونيه لإصابة مفاجئة.

وأوضح المركز الإعلامي لمنتخب بنين في بيان رسمي، أن ستيف مونيه كان تعافى مؤخراً من إصابته بالإنفلونزا واستعاد لياقته البدنية بشكل كامل، مما أتاح له المشاركة في مباراتي منتخب بلاده أمام بوتسوانا والسنغال خلال دور المجموعات.

وأشار البيان إلى أنه عقب المباراة الأخيرة، ارتفعت درجة حرارة اللاعب مجدداً في المساء التالي، وشعر بحالة من الإعياء مما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة، مؤكداً أن موقفه من المشاركة أمام منتخب مصر لا يزال غير محسوم حتى الآن.

وأضاف المركز الإعلامي أن الشكوك تحيط أيضاً بموقف الظهير الأيسر ديفيد كيكي، الذي تعرض لإصابة في عضلة ربلة الساق خلال التدريبات، ما قد يحرم منتخب بنين من خدماته في المواجهة الحاسمة أمام الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره البنيني يوم الاثنين المقبل على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

