كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن اسم الشخصية التي ستقدمها بمسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" الذي تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت ياسمين، بوسترها بالمسلسل ويحمل اسم الشخصية التي تقدمها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها: "جليلة رسلان".

وتفاعلت الفنانة بدرية طلبة من تدوينتها، وعلقت: "بالتوفيق والنجاح يا رب". فيما كتبت الفننة منة فضالي: "أحلى وأجمل جليلة".

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.