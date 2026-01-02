الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، عن شن عدد من الحملات بلغت 19 حملة تفتيشية شملت (223) منشأة تم المرور عليها تغطي مختلف الأنشطة التجارية والتموينية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، حيث جرى تحرير 63 محضراً في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار والإعلان عنها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

وأضافت سلوى، أنه جرى تحرير 14 محضراً في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة اعلان، بذلك يصل إجمالي عدد المحاضر لـ ( 77 ) محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين، إلي أن إجمالي مخالفات مركز الخارجة عاصمة المحافظة بلغ 13 مخالفة، فيما بلغت مخالفات مركز الداخلة 45 مخالفة، وبلغ مخالفات مركز باريس 7 مخالفات، وكذا مركز الفرافرة 7 مخالفات، ووصل عدد مخالفات مركز بلاط 5 مخالفات .