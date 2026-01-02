إعلان

تنظيم الاتصالات يعلن احتمالية تأثر بعض الخدمات الرقمية غدا.. فما السبب؟

كتب : آية محمد

06:04 م 02/01/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن احتمالية تأثُر بعض الخدمات الرقمية التي يقدمها وذلك غدًا السبت الموافق 3 يناير 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، يأتي ذلك نتيجة قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ببعض أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية.

وقد يؤدي ذلك إلى تأثُر بعض الخدمات التالية: البوابة الرقمية لخدمات الأجهزة، وتطبيق "MyNTRA"، وخدمات التحقق من الأرقام على منصة مصر الرقمية ومحافظ شركات المحمول، وخدمات نقل الأرقام، وتطبيق تليفوني الخاص بمنظومة حوكمة الهاتف المحمول، على أن تعود هذه الخدمات للعمل بصورة طبيعية فور انتهاء أعمال الصيانة.

