ماجد الكدواني والعوضي وآسر ياسين على شاشات المتحدة في رمضان 2026

كشفت شبكة قنوات "On" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن انضمام عدد من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية وعرض أعمالهم على شاشات المتحدة بموسم رمضان 2026.

طرحت أون عدد من الإعلانات التشويقية التي تصدرها عدد من النجوم الذين سيتم عرض أعمالهم بموسم دراما رمضان 2026 وهم الفنان ماجد الكدواني والفنان أحمد العوضي والفنان آسر ياسين.

ويشارك نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية بعدد من الأعمال ضمن ماراثون دراما رمضان 2026 منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز بمسلسل "وننسى اللي كان"، الفنان محمد إمام بمسلسل "الكينج" وغيرها من المسلسلات وسط منافسة شرسة.

مسلسل "كان ياما كان"

يشارك الفنان ماجد الكدواني ببطولة مسلسل "كان ياما كان" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم يسرا اللوزي، عارفة عبد الرسول، نهى عابدين، يوسف عمر، تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل.

مسلسل "علي كلاي"

يشارك الفنان أحمد العوضي بمسلسل "علي كلاي" وسط مجموعة من النجوم هم درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

مسلسل "اتنين غيرنا"

يشارك الفنان آسر ياسين بمسلسل "اتنين غيرنا" في رمضان 2026، وسط نخبة من النجوم هم دينا الشربيني، ياسمينا العبد، نور إيهاب، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.

