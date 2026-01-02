انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 2-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3910 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5027 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5865 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6702 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 46920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 208432 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 335100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 4321 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.