نشر اليوتيوبر الأمريكي جيمي دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست"، مقطع فيديو على صفحته بتطبيق "تيك توك" يظهره وهو يوزع مبالغ نقدية على المارة العالقين في الزحام المروري، في لفتة عفوية جذبت أنظار الملايين، وفقا لموقع "mediotiempo".

لحظة التوزيع العفوية

يُظهر الفيديو، الذي حقق ملايين المشاهدات خلال يوم واحد، دونالدسون وهو يسير بين السيارات المتوقفة على جانب الطريق، ويقدم "حزمة" من النقود للركاب الذين يفتحون نوافذ سياراتهم.

تباينت ردود أفعال الأشخاص؛ بعضهم استقبل المال بدهشة وابتسامة، فيما رفضه آخرون، وهم ينظرون إليه بدهشة وباستغراب شديد، وفقا لموقع "larazon".

ردود فعل متباينة

المشهد أثار فضول الجمهور، حيث تساءل البعض عن حقيقة الأموال أو عن نوايا اليوتيوبر، بينما اختار آخرون إغلاق أبواب سياراتهم ومواصلة طريقهم، ورغم ذلك، أظهر الفيديو مدى تأثير المبادرات المباشرة والعفوية في جذب الانتباه، مقارنة بالتحديات الضخمة على قناته الرئيسية.

بالإضافة إلى التوزيع، استخدم مستر بيست الفيديو للتفاعل مع متابعيه، سائلا عما إذا كان يجب أن يكرر الفكرة في أماكن أخرى من حياته اليومية، مثل مترو الأنفاق، في إشارة إلى أن هذه التصرفات تتحول إلى أسلوب مستمر وليس مجرد تجربة عابرة.

أسلوب عفوي يخرج عن المعتاد

ليست هذه المرة الأولى التي يتبرع فيها مستر بيست بالمال علنا، لكن الطريقة المباشرة والعفوية التي اعتمدها في هذا الفيديو تمثل خروجا عن النمط المعتاد لقناته، الذي يركز على التحديات الكبيرة، هذه المبادرات العفوية تجعل محتواه أكثر لفتا وتأثيرا بين الجمهور.

كما أنه يشتهر بطموحه غير المحدود وإبداعه في صناعة المحتوى على يوتيوب، حيث يمتلك أكبر عدد من المشتركين بين صناع المحتوى حول العالم، هذا الطموح دفعه سابقا لتنفيذ مشاريع فريدة وخيالية، مستثمرا مبالغ ضخمة في إنتاج فيديوهاته.

