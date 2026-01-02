ضبط شخص اعتدى بسلاح أبيض على المواطنين في المرج

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين مستخدمًا سلاحًا أبيض بأحد شوارع محافظة القاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وباستدعاء والدته، أقرت بأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية، ويرفض تلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ إيداع المتهم بإحدى مستشفيات العلاج النفسي.