يعتبر التفاح الأخضر خيارا مثاليا ضمن النظام الغذائي الصحي، خاصة للأشخاص الذين يسعون للتحكم في مستويات السكر والكوليسترول.

تأثير التفاح الأخضر على مستويات السكر في الدم

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ" مصراوي"، إليك تأثير التفاح الأخضر على السكر والكوليسترول في الدم.

1- يتميز التفاح الأخضر بكونه من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعا مفاجئا في سكر الدم.

2- غني بالألياف القابلة للذوبان، تعمل هذه الألياف على إبطاء عملية امتصاص السكر في الأمعاء، ما يحافظ على استقرار مستويات الجلوكوز.

3- غني بمركبات البوليفينول، وهو من مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح الأخضر و تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومة الخلايا له.

تأثير التفاح الأخضر على مستويات الكوليسترول في الدم

- خفض الكوليسترول الضار، لاحتوائه على ألياف البكتين بأحماض الصفراء في الجهاز الهضمي وتساعد الجسم على التخلص منها، ما يجبر الكبد على سحب الكوليسترول من الدم لإنتاج مزيد من الصفراء.

- غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الكلي وتحديدا الضار، ورفع نسبة الجيد، ما يدعم صحة القلب ويحمي الشرايين من التصلب.

