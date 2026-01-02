إعلان

خبير اقتصادي: أسعار الذهب والفضة في انتظار تحولات عالمية غير مسبوقة

كتب : حسن مرسي

06:40 م 02/01/2026

الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس

كشفت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، عن توقعاتها لتحركات أسعار المعادن الثمينة مع بداية العام الجديد 2026.

وقالت الحماقي خلال مداخلة مع "النيل للأخبار": "إن أسواق الذهب تشهد تقلبات حادة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية"، مضيفة أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن الأهم للأفراد والبنوك المركزية على حد سواء.

وأشارت إلى أن النظام النقدي العالمي يمر بمرحلة إعادة تشكيل، في ظل تحركات دول "بريكس" لتقليل الاعتماد على الدولار، وتصاعد دور العملات المشفرة التي بدأت تحظى بأطر تنظيمية.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية النظر إلى أن الطفرة الكبيرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتي تجاوزت قيمتها 4 تريليونات دولار، عززت من أهمية الذهب كمخزن للقيمة في مواجهة هذه التحولات الاقتصادية السريعة.

وأوضحت أن الفضة كانت "مفاجأة المعادن" خلال 2025 بمكاسب تاريخية، بسبب دخولها في صناعات التكنولوجيا المتقدمة، وتوقعت استمرار الاتجاه الصعودي لكلا المعدنين في ظل تحولات اقتصادية عالمية لم يشهدها العالم منذ عقود.

