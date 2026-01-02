مباريات الأمس
"تفوق نسور قرطاج".. تاريخ مواجهات تونس ومالي قبل مباراة كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

06:43 م 02/01/2026 تعديل في 07:11 م
يلاقي منتخب تونس نظيره منتخب مالي غدا السبت، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتقام مباراة منتخب تونس غدا أمام مالي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

تاريخ مواجهات مالي وتونس

وتعد هذه هى المواجهة رقم 14 التي تجمع بين المنتخبين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 13 مباراة من قبل.

وخلال 13 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن منتخب تونس من تحقيق الفوز في 6 مباريات، تلقى الهزيمة في 4 لقاءات وحضر التعادل في 3 مباريات فقط.

وسجل لاعبو منتخب تونس في مرمى مالي 12 هدفا، فيما تلقت شباكهم 10 أهداف.

ويعد لاعب منتخب تونس السابق سامي علاقي، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا برصيد هدفين.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معا، في كأس أمم أفريقيا فستكون مباراة الغد، هي المواجهة رقم 4 التي تجمع بين المنتخبين، حيث تمكن منتخب مالي من الفوز في مباراتين وحضر التعادل في مثلهما.

أقرأ أيضًا:

لاعب منتخب تونس يتحدث عن مواجهة مالي في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

يستخدمها لاعبو مصر.. قصة "الأحذية النباتية" في كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة منتخب تونس ومالي كأس الأمم الأفريقية منتخب تونس موعد مباراة تونس ومالي

