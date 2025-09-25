أطول 3 طرح زفاف في العالم.. إحداها وصلت لـ 3 آلاف متر

شات جي بي تي يساعد امرأة على الفوز بـ 50 ألف.. ما القصة؟

طرح الزفاف مش بس إكسسوار مكمّل لفستان العروس، لكنه في أوقات معينة بيكون وسيلة لإبهار العالم وتسجيل أرقام قياسية، وخلال السنوات الأخيرة ظهرت بعض العرائس بتصميمات استثنائية لأطول طرح زفاف في العالم، وصلت أطوالها لأرقام غير متوقعة، وفقًا لـ ccn.

طرحة بطول 3 آلاف متر

في حدث غريب من نوعه، استطاعت عروس من قبرص دخول موسوعة "غينيس" بعد ارتدائها طرحة بطول 3,000 متر، أي ما يعادل طول 33 ملعب كرة قدم تقريبًا، لتصبح الأطول في العالم حتى الآن.

طرحة بطول 6,962 قدمًا (حوالي 2,123 مترًا)

سجلت عروس من رومانيا رقمًا قياسيًا بطرحة ضخمة بلغ طولها أكثر من 2 كيلومتر، وتم فردها في الشوارع خلال موكب مميز لعرضها أمام الجمهور.

طرحة بطول 7.5 كيلومتر

في الهند، لجأت إحدى دور الأزياء لتصميم طرحة خيالية بلغ طولها حوالي 7,500 متر، تم ارتداؤها في عرض خاص لفت الأنظار عالميًا، ووصفت بأنها واحدة من أضخم التصميمات في تاريخ الأزياء

