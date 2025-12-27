محافظ أسيوط: انتهاء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة دون معوقات

جولة الإعادة.. إقبال في الفترة المسائية على لجان دائرة الرمل بالإسكندرية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن إغلاق لجان الاقتراع في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، والتي أُعيدت إجراءاتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن عملية التصويت انتهت في المواعيد المحددة دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأوضح المحافظ أن اللجان أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساءً تحت إشراف قضائي كامل وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث جرى تنفيذ الإجراءات القانونية المعتمدة لغلق الصناديق وتأمين المقار الانتخابية في إطار من الانضباط والتنظيم.

وأشار أبوالنصر إلى متابعته المستمرة لسير العملية الانتخابية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والربط المباشر مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، إضافة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن جولاته الميدانية لعدد من اللجان للاطمئنان على انتظام الإجراءات وتيسير مشاركة المواطنين.

وأشاد المحافظ بحالة الوعي والانضباط التي أظهرها الناخبون خلال اليوم الأول، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية تعكس حرص أبناء الدائرة الثالثة على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في استكمال هذا الاستحقاق الوطني.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة في اليوم الثاني من جولة الإعادة، مشدداً على أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حق أصيل وواجب وطني، وأن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.