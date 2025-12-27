5 جثث و5 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

أودى حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل وميكروباص وتوك توك على الطريق الصحراوي الشرقي، اليوم السبت، بحياة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح خطيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

وضمت قائمة المتوفين: هاجر حسن حامد، 30 عامًا، وأحمد عيد محمد، 48 عامًا، إلى جانب 3 آخرين مجهولي الهوية، بينهم رجل في الخمسينات من عمره، وطفلة تبلغ حوالي 5 سنوات، وفتاة في العقد الثاني من عمرها.

أما المصابون فهم: محمد سالم 10 سنوات، عبد الرحمن مصطفى 24 عامًا، رشا محمد 27 عامًا، منة حسني عيد 17 عامًا، وبطة ياسين 43 عامًا، وجميعهم تعرضوا لكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما جرى التحفظ على المركبات المشاركة في الحادث.

