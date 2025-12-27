"الحل غلق الزمالك".. ممدوح عباس يثير الجدل برسالة غامضة

أثار ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، الجدل برسالة غامضة بشأن القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الجميع أدار ظهره للنادي.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "أمضيت ليلة من أسوأ ليالي الشتاء، ولم يغمض لي جفن حتى الساعة 8:30 صباحًا، ليالي الشتاء الطويلة والكئيبة، أستذكر وأفكر ويشغل بالي في هذه الساعات المملة أحوال نادي الزمالك، الذي أصبح "غزة" الرياضة المصرية".

وأضاف: "ووجدت الحل مع نسمات الفجر وإشراقة الصباح أن يتم غلق النادي وتهجير أعضائه إلى سيناء للتطوير والتعمير، وهذا حل يرضي الجميع، فلقد أدار الجميع ظهرهم لنادي الزمالك، نادي الزمالك أحد الأعمدة الأساسية ليس فقط للرياضة المصرية بل وللرياضة العربية أيضًا".

واختتم عباس: "ومن المضحكات المبكيات أن أحدهم يتصور أن حل مشكلات نادي الزمالك في تبرع بـ25 مليون جنيه، واستغفر الله لي ولكم".

اقرأ أيضًا:

زكي عبد الفتاح يتوقع المرشحين الأقوى للأدوار النهائية بكأس أمم أفريقيا (خاص)



محمد هاني يعتذر بعد طرده أمام جنوب أفريقيا



"قصص متفوتكش".. أزمة بين شوبير وأديب.. وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي الأمم



