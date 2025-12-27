مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

بنين

1 0
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

مودرن سبورت

0 0
14:30

القناة

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

1 2
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

"الحل غلق الزمالك".. ممدوح عباس يثير الجدل برسالة غامضة

كتب : هند عواد

03:01 م 27/12/2025
    ممدوح عباس يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)
    ممدوح عباس
    ممدوح عباس
    ممدوح عباس
    ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق
    ممدوح عباس

أثار ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، الجدل برسالة غامضة بشأن القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الجميع أدار ظهره للنادي.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "أمضيت ليلة من أسوأ ليالي الشتاء، ولم يغمض لي جفن حتى الساعة 8:30 صباحًا، ليالي الشتاء الطويلة والكئيبة، أستذكر وأفكر ويشغل بالي في هذه الساعات المملة أحوال نادي الزمالك، الذي أصبح "غزة" الرياضة المصرية".

وأضاف: "ووجدت الحل مع نسمات الفجر وإشراقة الصباح أن يتم غلق النادي وتهجير أعضائه إلى سيناء للتطوير والتعمير، وهذا حل يرضي الجميع، فلقد أدار الجميع ظهرهم لنادي الزمالك، نادي الزمالك أحد الأعمدة الأساسية ليس فقط للرياضة المصرية بل وللرياضة العربية أيضًا".

واختتم عباس: "ومن المضحكات المبكيات أن أحدهم يتصور أن حل مشكلات نادي الزمالك في تبرع بـ25 مليون جنيه، واستغفر الله لي ولكم".

ممدوح عباس الزمالك أرض الزمالك

أخبار كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

