كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

التعادل يحسم مواجهة أوغندا و تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

10:40 م 27/12/2025
  • عرض 1 صورة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخبي أوغندا و تنزانيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف منتخب تنزانيا اللاعب سيمون مسوفا في الدقيقة 59 من نقطة الجزاء، قبل أن يدرك أوتشي إيكبيزو هدف التعادل لمنتخب أوغندا في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل، رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى نقطة واحدة ليحتل المركز الثالث، فيما رفع منتخب أوغندا رصيده أيضا إلى نقطة واحدة ليحتل المركز الرابع، متأخرا على تنزانيا بفارق الأهداف.

ويقع تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب كلا من المنتخبات: نيجيريا، تونس، أوغندا.

منتخب أوغندا منتخب تنزانيا كأس الأمم الأفريقية

