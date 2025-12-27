التعادل يحسم مواجهة أوغندا و تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

15 صورة ترصد مران المنتخب الجماعي استعداد لمواجهة أنجولا في أمم أفريقيا

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخبي أوغندا و تنزانيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف منتخب تنزانيا اللاعب سيمون مسوفا في الدقيقة 59 من نقطة الجزاء، قبل أن يدرك أوتشي إيكبيزو هدف التعادل لمنتخب أوغندا في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل، رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى نقطة واحدة ليحتل المركز الثالث، فيما رفع منتخب أوغندا رصيده أيضا إلى نقطة واحدة ليحتل المركز الرابع، متأخرا على تنزانيا بفارق الأهداف.

ويقع تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب كلا من المنتخبات: نيجيريا، تونس، أوغندا.