باكستان: مقتل أربعة من مسلحي "فتنة الخوارج" في بلوشستان

راولبندي (باكستان) - (د ب أ)

أعلنت قوات الأمن في باكستان، مقتل أربعة مسلحين في عملية استخباراتية بمنطقة بنجور في إقليم بلوشستان، بعد ورود تقارير عن تواجد جماعة مرتبطة بأطراف خارجية تُعرف باسم "فتنة الخوارج".

وقالت إدارة العلاقات العامة للخدمات المشتركة في بيان صحفي: "أثناء تنفيذ العملية، قامت قواتنا بمهاجمة موقع المسلحين بفعالية، وبعد تبادل مكثف لإطلاق النار، قُتل أربعة منهم".

وأضاف البيان أن الأسلحة والذخيرة والمتفجرات تم ضبطها خلال العملية، وأن هؤلاء المسلحين كانوا متورطين في العديد من الأنشطة المسلحة في المنطقة، بحسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأشار البيان أيضا إلى أن "عمليات أمنية مستمرة تجرى للتأكد من عدم وجود عناصر مسلحة أخرى في المنطقة".