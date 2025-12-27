أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا وتأهله لدور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية يتجاوز قيمة الـ3 نقاط، مشيرة إلى أن المنتخب قدم أداءً رجوليًا لم يُر منذ سنوات.

وقالت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، إن مصر أصبحت أول المتأهلين بـ6 نقاط وصدارة المجموعة، مضيفة أن الفريق لعب ناقصًا لاعبًا لمدة 55 دقيقة شوطًا كاملًا ووقف سدًا منيعًا أمام هجمات جنوب أفريقيا العنيفة.

أوضحت الحديدي أن الشناوي كان صخرة الحراسة وصلاح قائدًا حقيقيًا وياسر إبراهيم صخرة الدفاع، مشيرة إلى أن حسام حسن يستحق الشكر على الأداء الممتاز خاصة أمام منتخب محترف كبير.

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي أن طرد محمد هاني درس مهم للاعبين بتجنب الاعتراضات غير الضرورية في البطولات الأفريقية، مؤكدة أن الطرد يؤذي الفريق كله لا الفرد فقط.

أكدت الحديدي، أن الجمهور المغربي كان مذهلاً وملأ الاستاد فوق الطاقة القصوى، مشددة على أن هذا الدعم جعل المباراة تشبه اللعب في استاد القاهرة.

وأشارت إلى أن هذه الروح عادت للفريق والمشجع المصري، معربةعن تفاؤلها بمشوار المنتخب طالما استمر الدعم لحسام حسن واللاعبين في هذا الوقت الحاسم.