وكالات

أنهت تايلاند وكمبوديا أسابيع من الاشتباكات الحدودية العنيفة اليوم السبت بإعلان وقف إطلاق النار الثاني في الأشهر الأخيرة، في أسوأ قتال تشهده الدولتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا منذ سنوات.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، الأدميرال سوراسانت كونجسيري، لوكالة رويترز بعد حوالي ساعتين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الظهر (0500 بتوقيت غرينتش)، إن وقف إطلاق النار صامد.

ومن جانبها، لم تُبلغ وزارة الدفاع الوطني الكمبودية عن وقوع أي اشتباكات بعد ما وصفته بأنه غارة جوية تايلاندية في وقت مبكر من صباح السبت قبل إعلان وقف إطلاق النار.

أنهى الاتفاق، الذي وقعه وزير الدفاع التايلاندي ناتافون ناركفانيت ونظيره الكمبودي تيا سيها، 20 يوماً من القتال الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 101 شخص وتشريد أكثر من نصف مليون شخص من كلا الجانبين، وشمل طلعات جوية للطائرات المقاتلة وتبادل إطلاق النار الصاروخي وقصف المدفعية.

تجددت الاشتباكات في أوائل هذا الشهر بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في التوصل إليه لوقف جولة سابقة من القتال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن وساطته في النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، وذلك في يوليو 2025، وأدى ذلك إلى هدنة أولية، ثم بعد ذلك تم توقيع اتفاق سلام "أكثر تفصيلاً" في 26 أكتوبر 2025 في ماليزيا بحضور ترامب.

ولكن سرعان ما تجدد القتال وانهارت الهدنة حيث تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق (مثل زرع الألغام وإطلاق النار على مدنيين) وتجددت الاشتباكات بشكل كبير في ديسمبر 2025.