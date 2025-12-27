وفاء مكي تخضع لحقن في الوجه.. والجمهور يعلق: "كانت زي القمر"

"آن للذئب ألا يظل وحيدا".. أول تعليق من محمد خميس بعد زفافه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة وفاء مكي ظهرت خلاله داخل إحدى العيادات التجميلية قبل وبعد إجراء تدخل تجميلي.

ظهرت وفاء مكي وهي تخضع لحقن في الوجه، وبعد ذلك ظهرت بوجه منتفخ.

وقام عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنانة وفاء مكي بدعمها، وعلقوا: "الست دي كانت زي القمر، حبيبتي وفاء الحزن تعبها الله يجعل حياتها فرح، وفاء مكي كانت من أجمل الجميلات المصريات كنت نحب أفلامها حتى الآن جميلة، هذا طبيعي لأن الإنسان يكبر، كانت جميلة جدا وحتى دلوقتي هي جميلة أنا بحبها وتحية مغربية من أعماق القلب".

عادت الفنانة وفاء مكي للساحة الفنية بعد غياب سنوات بمسلسل "حق عرب" عام 2024 بطولة الفنان أحمد العوضي ومجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية.

دارت أحداث المسلسل حول عرب، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

