شهد العالم خلال عام 2025 مجموعة من الظواهر الطبيعية الغريبة التي أثارت حالة من الجدل بسبب غموضها.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أغرب الظواهر الطبيعية التي حدثت في عام 2025، وفقا لـ "نيويورك بوست" و "livescience".

ظاهرة المطر الدموي

من أغرب الظواهر الطبيعية التي حدثت في 2025 هي تحول لون الشاطئ في إحدى الجزر الإيرانية إلى اللون الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة.

ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى أن التربة، التي تعرف باسم "جيلاك" تحتوي على نسبة عالية من أكسيد الحديد.

وتعرف جزيرة هرمز باسم "جزيرة قوس قزح" بسبب مناظرها الطبيعية المتغيرة باستمرار، ويعود ذلك إلى وجود أكثر من 70 معدن على أرضها.

شهب Draconids

حدث في أكتوبر 2025 نشاط كثيف لشهب Draconids القادم من مذنب 21P/Giacobini-Zinner.

وهذه العاصفة الشهابية كانت فرصة للأشخاص الذين يحبون مشاهدة السماء مليئة بالشهب.

وميض أخضر

شهدت غرب أستراليا خلال مايو 2025 وميض أخضر في السماء، أثار دهشة السكان.

وترجع هذه الظاهرة بسبب اختراق نيزك للغلاف الجوي، مما أدى إلى احتراقه وانبعاث هذا الضوء الأخضر.

تساقط الثلوج في صحراء أتاكاما

في يونيو 2025، شهدت صحراء أتاكاما في تشيلي المعروفة بأنها من أكثر صحاري العالم جفافا ظاهرة نادرة وهي تساقط مفاجئ للثلوج، ويعتقد أن سبب حدوثها يرجع إلى تأثير التيارات الهوائية.

إعصار سومطرة

كان إعصار سومطرة حدثا نادرا بشكل غير عادي، نظرا لقربه من خط الاستواء، كما أن المنطقة تشتهر بالعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، لكن نادرًا ما يحدث أعاصير.

