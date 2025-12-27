مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

التعادل يحسم مواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية

كتب – محمد عبد السلام:

10:43 م 27/12/2025
    خلال مباراة السنغال والكونغو (2)

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف منتخب الكونغو الديمقراطية اللاعب سيدريك باكامبو في الدقيقة 61، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل لمنتخب السنغال في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل، رفع منتخب السنغال رصيده إلى أربع نقاط ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده أيضا إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني، متأخرا عن السنغال بفارق الأهداف.

ويقع السنغال في المجموعة الرابعة بجانب كلا من المنتخبات، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال منتخب الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الأفريقية

