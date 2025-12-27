ملخص شوط تونس ونيجيريا الأول في كأس الأمم الأفريقية

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة تونس ونيجيريا، والمقامة بينهما حالياً على ملعب فاس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبدأ منتخب نيجيريا بضغط مبكر، إذ كاد فيكتور أوسيمين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة بعدما ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء وسدد برأسه، إلا أن الكرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 17، نجح أوسيمين في هز الشباك بعد متابعة داخل المنطقة عقب تصدي حارس تونس لتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

واصل المنتخب النيجيري تهديده، وعاد أوسيمين ليصوب برأسه من جديد إثر كرة عرضية في الدقيقة 29، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم.

ورد المنتخب التونسي بقوة، إذ أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 31 بعد عرضية متقنة من محمد علي بن رمضان، قابلها المستوري بلمسة بالكعب داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع النيجيري تدخل في الوقت المناسب.

وبعدها بدقيقة واحدة، سدد علي العابدي كرة قوية من خارج المنطقة علت العارضة.

وفي الدقيقة 37، صنع العابدي فرصة جديدة بعدما أرسل عرضية خطيرة، قابلها المستوري من داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وقبل نهاية الشوط، نجح منتخب نيجيريا في ترجمة سيطرته إلى هدف التقدم، بعدما أرسل أديمولا لوكمان عرضية دقيقة قابلها فيكتور أوسيمين برأسية قوية داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدف نظيف.

