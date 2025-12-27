جواتيمالا.. إعلان الحداد الوطني بعد مقتل 15 شخصا في حادث حافلة

جواتيمالا سيتي (جواتيمالا) - (أ ب)

ذكرت السلطات في جواتيمالا السبت، أن حافلة تعمل بين المدن انحرفت عن الطريق وسقطت في منحدر عميق، مما أسفر عن مقتل 15 راكباً وإصابة 15 آخرين على الأقل، وأعلنت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وقع الحادث ليلة الجمعة خارج بلدة توتونيكابان على طول طريق يعرف باسم الطريق السريع للأمريكتين.

وقال مسؤولون إن عمال الإنقاذ استغرقوا أكثر من ساعتين لاستعادة الجثث من موقع الحادث وإنقاذ الركاب المصابين. ولا يزال 15 شخصاً يتلقون العلاج من إصاباتهم في المستشفيات المحلية.

وقال الرئيس برناردو أريفالو في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "آسف بشدة للمأساة التي وقعت على الطريق السريع للأمريكتين. نحن ننسق كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين".

وتعتبر حوادث الطرق شائعة في جواتيمالا، وهي بلد جبلي حيث يتم تطبيق لوائح النقل بشكل فضفاض، وحيث ترتبط العديد من البلدات والمدن بطرق ضيقة ذات مسارين.

وفي أكتوبر، قال المرصد الوطني لسلامة النقل، وهو وكالة حكومية، إن 446 مركبة نقل عام في البلاد تسببت في حوادث خلال عام 2025. وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل 111 شخصاً وإصابة أكثر من 600 شخص حتى شهر أكتوبر.