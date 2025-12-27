النيابة العامة تُجري تفتيشًا شاملًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (3)

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل المنيا (3)؛ لإجراء زيارة تفتيشية شاملة.

وخلال الزيارة، تفقد الفريق عنابر النزلاء، للتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها من أي ما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، واطلع على دفتر الشكاوى، واستمع إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم تلك الشكاوى، وتم توجيه إدارة المركز بمعالجتها فورًا.

كما شملت الزيارة المركز الطبي الملحق بالمؤسسة، للتأكد من انتظام النزلاء في تلقي الرعاية الطبية، وفحص صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، ووقف على مدى صلاحية الأغذية فيها واستيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة استمرار زياراتها وتفتيشها لمراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، حفاظًا على الحقوق والحريات، والإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.