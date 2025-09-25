خطفت الأنظار بفستان جريء.. معلومات عن الإعلامية هيلدا خليفة

20 صورة ومعلومات عن بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الإعلامية هيلدا خليفة الأنظار بعد ظهورها بإطلالة جريئة ومكشوفة خلال حضورها حفل الموريكس دور 2025.

وأطلت هيلدا بفستان طويل جريء "كت" بصيحة الظهر المكشوف باللون الأخضر النيون، ويتميز بفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، من تصميم مصمم الأزياء نيكولا جبران.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيلدا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت هيلدا تسريحة الشعر ذيل الحصان، بشكل يتناسب مع إطلالتها الجريئة، بواسطة مصفف الشعر فيكتور كيروز.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم، من تصميم "falamankbytarfaitani".

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز معلومات عن الإعلامية هيلدا خليفة، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-ولدت في بيروت.

-ولدت هيلدا عام 1976.

-متزوجة من رجل الأعمال اللبناني شادي النابلسي.

-لديها ثلاثة أطفال.

-حققت شهرة واسعة بعد انتقالها للعمل في قناة إم بي سي.

-مذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية.

-حصلت على بكالوريوس في التسويق والإعلان.

-توجت بلقب ملكة جمال الجامعة عام 1994.

-استطاعت أن تخطف الأنظار في مجال الإعلام والموضة بفضل لباقتها وجمالها وإطلالتها المميزة.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام 847 ألف متابع.

-قامت بتغطية مهرجان كان السينمائي وحفلات مسابقة ملكة جمال لبنان.

-قدمت برنامج "أنت وحظك" مع الإعلامي طوني خليفة.

