مفاجأة غير متوقعة.. خبيرة تكشف سر كسر القلة بعد زيارة الحاسد

كشفت خبيرة علم الطاقة سونيا الحبال عن مجموعة من العلامات التي تشير إلى وجود ضيوف يحملون طاقات سلبية أو حسدا داخل المنزل، موضحة أن هذه الطاقات تؤثر على أجواء المكان وتنعكس على سكانه.

علامات تدل على وجود طاقة سلبية أو حسد في المنزل:

حدوث أشياء غير منطقية

أشارت الخبيرة خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن من أبرز العلامات ظهور أعطال مفاجئة في بعض أدوات المنزل، مثل كسر الخلاط أو الأكواب أو حتى الرخام، دون وجود سبب واضح أو سوء استخدام.

سقوط أشياء مثبتة منذ سنوات

ومن المؤشرات اللافتة أيضا، سقوط "براويز" أو ساعات حائط كانت معلقة لفترات طويلة دون أي سابق إنذار، علامة على اضطراب طاقي بالمكان.

صراخ وبكاء الأطفال المفاجئ

وأوضحت خبيرة علم الطاقة أن بكاء الأطفال أو صراخهم ليلا دون سبب مرضي علامة على تأثرهم بالطاقات السلبية، لكونهم أكثر حساسية وقدرة على امتصاص هذه الطاقات مقارنة بالكبار.

تغير سلوك الحيوانات الأليفة

كما لفتت إلى أن الحيوانات الأليفة، مثل القطط والكلاب تُظهر تغيرات مفاجئة في سلوكها، كأن تصبح عدوانية أو تحاول الهجوم تجاه أحد الضيوف دون مبرر واضح.

طرق التخلص من الطاقة السلبية أو الحسد وفقا لعلم الطاقة:

تنظيف المنزل باتجاه الخارج

تنصح الخبيرة بعد مغادرة الشخص صاحب الطاقة السلبية، بـ "كنس" المنزل باتجاه باب الخروج الذي غادر منه، كطريقة لطرد طاقته خارج المكان.

كسر قلة

ومن الطرق المتوارثة شعبيا، كسر قلة من الفخار خلف الشخص الحاسد بعد خروجه، حيث أن الفخار قادر على امتصاص الطاقات السلبية، وأن كسره يمنع عودة تلك الطاقة أو صاحبها مرة أخرى.