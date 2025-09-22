خبيرة طاقة تحذر من وجود هذا الشيء في المنزل.. يجذب الفقر والديون

حذرت خبيرة الطاقة سونيا الحبال من عادة شائعة تكون سببا غير مرئي في قلة المال وزيادة الضغوط المالية، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بالفواتير داخل المنزل يسبب آثارا سلبية تؤثر على طاقة المال والراحة النفسية.

الفواتير.. تجذب الفقر

أشارت "سونيا" أن كل شيء في محيطنا يحمل ترددا طاقيا، والفواتير سواء كانت للكهرباء أو الماء أو الهاتف أو حتى إيصالات الشراء ليست مجرد أوراق مالية، بل تمثل "ترددات سلبية"".

وتضيف أن تكدس هذه الأوراق في المنزل يُبقي صاحبه داخل "حلقة مغلقة من الاستنزاف المالي والديون"، إذ تعمل الفواتير كمصدر طاقي يستدعي المزيد من الفقر بشكل غير واع".

كيف تجذب الفواتير الديون؟

أوضحت "خبيرة الطاقة" أن يخضع هذا التأثير لمبدأ "الطاقة تجذب ما يشبهها"، ما يعني أن وجود الفواتير المخزنة في مكان واضح أو مكدس داخل البيت يُرسل إشارات لعقل الإنسان الباطن مثل: "أنا مدين" أو "ليس لدي ما يكفي"، وهي رسائل تتعارض تماما مع نية تحقيق الاستقرار المالي.

وأضافت أن الفواتير، حتى وإن لم تكن مرئية أو موضوعة في مكان ظاهر، تواصل إرسال تأثيرها الطاقي السلبي، إذ تعمل كـ"مغناطيس غير مرئي" يجذب الضيق المالي ويعزز شعورا داخليا دائما بالحرمان.

آثار خفية على طاقة المنزل

أشارت أيضا إلى أن الفواتير المتراكمة، إذ تُطلق هذه الأوراق ذبذبات طاقية سلبية تضعف الطاقة العامة للمكان.

ووصفت الفواتير بأنها بمثابة "بقع سوداء في الهالة الطاقية للمكان"، تُعيق نوايا الوفرة وتغذي معتقدات سلبية مرتبطة بالمال، مثل الخوف من الإنفاق أو الاعتقاد الدائم بعدم الكفاية.

كما حذرت من أن هذا التراكم يؤدي إلى "الاختناق الطاقي"، حيث يُحدث انسدادا في تدفق الطاقة داخل المنزل، ما ينعكس سلبا على الوضعين المالي والنفسي لأفراد الأسرة.

وذكرت "خبيرة الطاقة" 3 خطوات تساعد على التخلص من تأثير الفواتير الطاقي السلبي:

التخلص الجذري

من الضروري جمع الفواتير القديمة والتخلص منها نهائيا خارج المنزل، مع توجيه الشكر لها على الخدمة التي قدمتها.

التطهير الطاقي

تنظيف المكان الذي كانت فيه الفواتير باستخدام الماء والملح، أو بخور اللبان والميرمية، إلى جانب إضاءة شمعة بيضاء لتجديد الطاقة.

استبدال الطاقة

وضع رموز إيجابية للوفرة في نفس المكان، مثل عملة ورقية جديدة، قطعة نقدية ذهبية، عبارات تحفيزية عن المال، أو صورة ترمز للرخاء المالي.

اقرأ أيضا:

لحظة مرعبة.. اشتعال النيران في محرك طائرة أثناء الإقلاع وهذا ما حدث للركاب

واقعة مرعبة.. سيدة تترك ابنها للتماسيح وتعطي رضيعها مخدرات

نبوءات بابا فانجا 2026.. حرب ودمار يخيف العالم

تركا ملاحظة على الباب.. العثور على رجل وزوجته ميتين في منزلهما

10 صور لـ تاريخ عروض الأزياء في مصر.. من الصالونات لنجومية رجاء الجداوي



