نبوءات بابا فانجا 2026.. حرب ودمار يخيف العالم

كتب – أحمد الضبع:

تتواصل الضجة حول النبوءات المنسوبة للعرافة البلغارية الشهيرة بابا فانجا، التي رحلت عام 1996 وما زالت توقعاتها تُثير اهتمام الملايين حول العالم.

وبحسب ما تداوله متابعوها، فإن عام 2026 قد يشهد أحداثا كبرى، أبرزها كوارث طبيعية مدمرة تضرب ما بين 7 إلى 8% من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وفقا لموقع Fossbytes.

كما تحذر النبوءات من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، في ظل توترات متصاعدة بين الصين وتايوان، ومواجهة محتملة بين روسيا والولايات المتحدة.

وتتطرق التوقعات أيضًا إلى هيمنة الذكاء الاصطناعي على قطاعات رئيسية في العالم، فضلًا عن احتمال حدوث اتصال مزعوم مع كائنات فضائية عبر سفينة ضخمة في نوفمبر المقبل.

وتحمل بابا فانجا، التي لقبت بـ"نوستراداموس البلقان"، سجلا من التنبؤات التي يراها أنصارها دقيقة، مثل هجمات 11 سبتمبر 2001 وأمواج تسونامي عام 2004.

لكن خبراء يشككون في مصداقية هذه النبوءات، مؤكدين أنها غالبًا ما تكون غامضة وقابلة لتفسيرات متعددة، ويتم ربطها بالأحداث بعد وقوعها.