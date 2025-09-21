كتب – سيد متولي

اشتعلت النيران في أحد محركات طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السويسرية الدولية أثناء محاولتها الإقلاع في مطار بوسطن لوجان الدولي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة مترو، كانت رحلة الخطوط الجوية السويسرية رقم 55، تتحرك على المدرج للإقلاع إلى زيورخ ،سويسرا، عندما انبعثت شرارة من محركها الأيمن، وفقًا لمقاطع فيديو.

وفوجئ الركاب بوميض ناري أعقبه صوت قوي وتصاعد دخان كثيف خلف الطائرة.

ويمكن سماع شخص يقول في الفيديو: "فقط استمع للصوت، أوه أوه، سحابة دخان كبيرة هناك."

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن الطيار أوقف عملية الإقلاع فورا مستخدما المكابح حتى توقفت الطائرة بشكل كامل على المدرج.

وأوضحت شركة الطيران، أن الطاقم اتخذ قرارا بوقف الإقلاع وإعادة الطائرة إلى البوابة، حيث نزل الركاب بصورة آمنة ومنظمة، وبلغ عدد المسافرين 223 راكبا إلى جانب 13 من أفراد الطاقم، ولم تسجل أي إصابات.

وقالت إحدى الركاب، مولي فورير، لقناة إن بي سي بوسطن: "كنا على بعد نصف الطريق تقريبًا على المدرج عندما سمعنا فجأة صوت انفجار وهزة كبيرة، ما أدى إلى اهتزاز الطائرة إلى الأمام، استطعت أن أشعر بتوقف الطائرة ثم بدأت بالانزلاق على المدرج حتى توقفت تماما."

وغادر الركاب إلى زيورخ على متن طائرة بديلة بعد تأخير استمر قرابة خمس ساعات، وبدأت السلطات الأمريكية تحقيقا فنيا لتحديد أسباب اندلاع الحريق في المحرك.

وقالت شركة الخطوط الجوية السويسرية: "إننا نأسف بشدة للإزعاج الذي لحق بالركاب بسبب هذا الحادث".