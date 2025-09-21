إعلان

10 صور لـ تاريخ عروض الأزياء في مصر.. من الصالونات لنجومية رجاء الجداوي

07:00 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء العمدة:

عرفت مصر عروض الأزياء منذ أربعينيات القرن الماضي، إذ كانت تقام داخل الصالونات الثقافية والنوادي الاجتماعية، إلى جانب حفلات الصيف في الإسكندرية والعجمي والمعمورة.

وتميزت تلك العروض بالرقي والتنظيم، وكانت بمثابة نافذة على أحدث خطوط الموضة العالمية، وفق ما ذكر مصمم الأزياء محمود غالي.

وأوضح غالي في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن ستينيات القرن الماضي شهدت انتشارًا واسعًا لعروض الأزياء، وبرزت خلالها أسماء لامعة في مجال "الموديلينج"، في مقدمتهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي ارتبط اسمها بالأناقة والتميز، إلى جانب وجوه أخرى تركت بصمتها في تاريخ الموضة المصرية.

وأضاف: "يمكن العثور على صور وفيديوهات توثق تلك المرحلة الذهبية لعروض الأزياء في مصر، والتي شكلت بدايات صناعة متكاملة للموضة، جمعت بين الذوق الشرقي والكلاسيكية الأوروبية".

