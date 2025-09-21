تركا ملاحظة على الباب.. العثور على رجل وزوجته ميتين في منزلهما

كتب – سيد متولي

عثرت زوجة ابن اثنين من المتقاعدين على جثتيهما بعد أن وجدت رسالة مخيفة ألصقاها على الباب الأمامي.

وبحسب ديلي ميل، تم العثور على توني وفيليس جيلبرت، وكلاهما يبلغ من العمر 83 عامًا، ميتين في منزلهما في درومنيفانين، كينمار، مقاطعة كيري، أيرلندا.

وفي إدلائها بشهادتها في تحقيق بمحكمة منطقة تريلي، قالت زوجة ابنهما، بيريل جيلبرت، التي كانت تقوم بالتسوق بانتظام للزوجين، إن خطتها في ذلك الصباح كانت ترك البقالة التي اشترتها عند باب منزلهما.

لكنها لمحت ملاحظة مثبتة على الباب كُتب عليها: "لو سارت الأمور كما خططنا، لكان مصيرنا الموت"، طلبت الملاحظة من القارئ الاتصال بالشرطة، وأشارت إلى وجود مفتاح في أصيص زهور يمكن للشرطة استخدامه للدخول.

وأشار الطبيب الشرعي لكيري أيسلينج كويلتر إلى أنه بعد العثور على جثتي توني وفيليس بفترة وجيزة، رصدت الشرطة جهاز تسجيل صوتي في المنزل يحمل تسجيلين صوتيين للزوجين، وُجهت رسالة للشرطة للاستماع إلى التسجيلين.

وقال توني جيلبرت في التسجيل إن الزوجين كانا "معًا في الحياة"، وأفادت التحقيقات أن الزوجين انتقلا إلى مقاطعة كيري من المملكة المتحدة في تسعينيات القرن العشرين، لقد قاموا في السابق بإدارة مشروع ناجح لنقش الزجاج في شارع هنري في كينمير.

وقالت فيليسيتي جيلبرت، حفيدة الزوجين، إنهما كانا "قريبيين بقدر ما يمكن من حيث الرفقة".

وقال المحامي فينسنت كوكلي، للشرطة إن السيد جيلبرت اتصل به عبر الهاتف، للاستفسار عن كتابة وصية لنفسه ولزوجته.

وقال جيلبرت لكوكلي إنهم "كانوا حريصين على كتابة الوصية بسبب صحتهم".

وقال إن الزوجين ترددا في زيارة مكتبه لتوقيع وصيتيهما، بعد أن قدما له تفاصيل رغباتهما عبر الهاتف، ومع ذلك، حضر توني وفيليس إلى مكتبه ووقعا على وصيتيهما.

وأشار كوكلي إلى أنه على الرغم من أن السيدة جيلبرت كانت "مريضة للغاية"، إلا أنها وزوجها كانا يتمتعان بالقدرة العقلية لكتابة وصيتيهما، ولم يكن هناك أي إكراه، وتم توقيع الوصايا بحضور ثلاثة أشخاص.

كانت أدلة الشرطة هي أنه تم استدعاء سيارة دورية إلى مكان الحادث، دخلت الشرطة المنزل ووجدت الزوجين المسنين ميتين في غرفة نوم، لم يُعثر على أي أثر لإصابة أو صدمة لدى أيٍّ منهما، كان الزوجان في سريرين منفصلين.

وفي هذه الأثناء، قال جاردا جيمس هندريكس في أحد الأدلة إنه كانت هناك ملاحظة على الباب تشير إلى أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فإن الطرفين كانا سيموتان داخل العقار.

قال إنه عند دخول الشرطة، عثروا على جثتي الزوجين، وقد ظهرت على كليهما علامات تيبس الموت.

أشار شرطي هندريكس إلى وجود مسجل صوت في غرفة النوم، وُجدت عليه ملاحظة تُوجِه الشرطة للاستماع إلى التسجيلات.

أجرت كبيرة أخصائيي علم الأمراض في الولاية الدكتورة ليندا موليجان تشريحًا للجثة في مستشفى جامعة كيري في تريلي، قالت إن توني وفيليس جيلبرت تناولا مادة سامة، ما أدى إلى وفاتهما، وأكدت نتائج فحص السموم أنهما توفيا نتيجة تناول مادة سامة.

أخبرت الدكتورة موليجان أقارب المتوفين أن الوفاة كانت ستحدث بسرعة كبيرة لكليهما، وأشارت إلى أن فيليس جيلبرت كانت مصابة بسرطان البنكرياس في مرحلته الرابعة عند وفاتها، وكان السرطان قد انتشر في جميع أنحاء جسدها.

وقالت الطبيبة الشرعية السيدة كويلتر إنه من الواضح أن الزوجين كانا قد وضعا خططا قبل وفاتهما.

بعد المأساة، وصف السكان المحليون السيد جيلبرت بأنه "موهوب وفنان للغاية". وقيل إن الزوجين كانا "هادئين للغاية ومتواضعين".