جمالها سر تألقها.. من هي إلسا هوسك التي خطفت الأنظار في أسبوع الموضة؟

09:00 م السبت 20 سبتمبر 2025
    إلسا هوسك
    بدأت عرض الأزياء بعد أن أرسل والدها صورها إلى عارضات الأزياء الشهيرة
    بدأت مسيرتها في عالم الموضة والأزياء في سن الرابعة عشرة
    تركت مجال الكرة واختارت عالم الأزياء
    ظهرت في عروض فيكتوريا سيكريت
    عارضة أزياء سويدية
    عارضة الأزياء إلسا هوسك بفستان جريء
    إلسا هوسك
    عارضة الأزياء إلسا هوسك
    قبل دخولها عالم الأزياء كانت إلسا لاعبة كرة سلة في الدوري السويدي للسيدات
    لم تستطيع إلسا التوفيق بين واجباتها كعارضة أزياء ولاعبة فريق كرة السلة
    معلومات عن عارضة الأزياء إلسا هوسك
    ولدت في 7 نوفمبر 1988
    ولدت في مدينة ستوكهولم بالسويد
    يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حوالي 8.6 مليون متاب
    عارضة الأزياء إلسا هوسك من مهرجان كان
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت عارضة الأزياء السويدية إلسا آنا صوفي هوسك، المعروفة باسم "إلسا هوسك"، الأنظار بجمالها اللافت وإطلالتها الساحرة خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، حيث تألقت وسط الحضور ولفتت عدسات المصورين.

- اسمها بالكامل إلسا آنا صوفي هوسك.

- وُلدت في 7 نوفمبر 1988.

- تبلغ من العمر 37 عاما.

- عارضة أزياء سويدية.

- متزوجة من رجل الأعمال الأمريكي توم دالي، ولديهما طفل واحد.

- بدأت إلسا مشوارها مع الأزياء في سن 15 عاما.

- قبل احترافها عرض الأزياء، كانت تمارس كرة السلة كمحترفة في السويد.

- دخلت عالم عروض الأزياء العالمية بقوة، وبرزت في عروض "فيكتوريا سيكريت".

- أول ظهور لها على منصة عرض الأزياء كان في موسم ربيع 2012.

- ظهرت على أغلفة عدد لا يُحصى من المجلات العالمية.

- تعاونت مع أشهر دور الأزياء مثل: Dior، Dolce & Gabbana، Versace، وGuess.

- أطلقت علامتها التجارية الخاصة بالأزياء تحت اسم Helsa عام 2022.

- تشغل حاليا منصب المديرة الإبداعية للعلامة.

- - تُعرف إلسا بجمالها الكلاسيكي وملامحها الأوروبية اللافتة.

من أبرز العارضات العالميات في السنوات الأخيرة.

- تحرص على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها وأخبارها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

- يتابعها 8.6 مليون متابع على إنستجرام.

أسبوع الموضة معلومات عن إلسا هوسك خطفت الأنظار بجمالها
