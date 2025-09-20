جمالها سر تألقها.. من هي إلسا هوسك التي خطفت الأنظار في أسبوع الموضة؟

قصة "الطريق العجيب" في فرنسا.. يختفي تحت الماء مرتين يوميا

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت عارضة الأزياء السويدية إلسا آنا صوفي هوسك، المعروفة باسم "إلسا هوسك"، الأنظار بجمالها اللافت وإطلالتها الساحرة خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، حيث تألقت وسط الحضور ولفتت عدسات المصورين.

- اسمها بالكامل إلسا آنا صوفي هوسك.

- وُلدت في 7 نوفمبر 1988.

- تبلغ من العمر 37 عاما.

- عارضة أزياء سويدية.

- متزوجة من رجل الأعمال الأمريكي توم دالي، ولديهما طفل واحد.

- بدأت إلسا مشوارها مع الأزياء في سن 15 عاما.

- قبل احترافها عرض الأزياء، كانت تمارس كرة السلة كمحترفة في السويد.

- دخلت عالم عروض الأزياء العالمية بقوة، وبرزت في عروض "فيكتوريا سيكريت".

- أول ظهور لها على منصة عرض الأزياء كان في موسم ربيع 2012.

- ظهرت على أغلفة عدد لا يُحصى من المجلات العالمية.

- تعاونت مع أشهر دور الأزياء مثل: Dior، Dolce & Gabbana، Versace، وGuess.

- أطلقت علامتها التجارية الخاصة بالأزياء تحت اسم Helsa عام 2022.

- تشغل حاليا منصب المديرة الإبداعية للعلامة.

- - تُعرف إلسا بجمالها الكلاسيكي وملامحها الأوروبية اللافتة.

من أبرز العارضات العالميات في السنوات الأخيرة.

- تحرص على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها وأخبارها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

- يتابعها 8.6 مليون متابع على إنستجرام.

