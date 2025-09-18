رجل يعيش عامين كاملين بلا نوم.. لغز غريب يحير الأطباء

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، عانى سائق قطار برازيلي يدعى أوليفر ألفيس من الحرمان من في النوم لما يقرب من عامين.

وبدأت قصة أوليفر البالغ من العمر 32 عاما في ديسمبر2023 حين عاد من عمله لكنه ولكنه فوجئ بعدم القدرة على النوم، ثم تكرر الأمر في الليالي التالية واستمر الأمر لأسابيع وأشهر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأدى ذلك إلى شعور أوليفر بألم في المفاصل والعضلات وعدم القدرة على المشي أو تناول الطعام والتواصل مع أي شخص.

ويدعي أوليفر أنه يعيش دون نوم لما يقرب من عامين، مما حير الأطباء الذين استشارهم في المملكة المتحدة.

وشخص الأطباء حالته باضطراب ما بعد الصدمة ومتلازمة التعب المزمن، والألم العضلي الليفي وهو مرض يسبب ضبابية في الدماغ وأرق وإرهاق.

وفي محاولات يائسة للتغلب على هذه الحالة الغريبة، خضع أوليفر لسلسلة من العلاجات المكثفة والمتنوعة، إلا أن أيا منها لم يحقق أي نتيجة.

وجرب ألفيس عشرات الأدوية والحبوب المنومة والمهدئات والمسكنات القوية، لكنها جميعا فشلت.

وسافر أوليفر إلى الهند وإيطاليا وتركيا وكولومبيا للحصول على تشخيص دقيق وعلاج مناسب.

وحذر الأطباء أوليفر من هذه الحالة، لأن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.